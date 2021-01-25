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Kapasite kullanım oranı açıklandı

25.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 olurken; önceki veri yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan artarak yüzde 75,6'ya ulaştı.


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