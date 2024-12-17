Kanada'da Trump çatlağı... Başbakan Yardımcısı istifa etti

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Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin tehditleri konusunda Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek pazartesi günü sürpriz bir kararla istifa etti.

Maliye bakanlığından da ayrılan 56 yaşındaki Freeland'ın istifası, Başbakan Trudeau'ya kabine içinden gelen ilk açık muhalefet oldu.

Liberal lider Trudeau, anketlerde hükümeti devirmek ve erken seçime gitmek için Eylül ayından bu yana üç kez girişimde bulunan başlıca rakibi Muhafazakar Pierre Poilievre'nin 20 puan gerisinde yer alıyor.

Trudeau Pazartesi akşamı bir bağış toplama etkinliğinde "Kolay bir gün olmadı," yorumunu yaptı.

Trudeau'ya yazdığı istifa mektubunda ülkenin ciddi bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirme planına işaret etti.

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Freeland "Son birkaç haftadır, siz ve ben Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda fikir ayrılığına düştük." dedi.

TRUMP'TAN TEPKİ

Trump, Freeland'ın sürpriz ayrılışına pazartesi akşamı şu sözlerle tepki gösterdi: "Onu özlemeyeceğim!!!"

Truth Social'da yayınlanan bir gönderide, "Davranışları tamamen zehirliydi ve Kanada'nın mutsuz vatandaşları için çok iyi olan anlaşmalar yapmaya hiç de elverişli değildi" dedi.