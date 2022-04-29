Kamu borçlarında Hazine garantisi arttı | Ekonomi Haberleri

Kamu kurumlarının yurtdışından sağladığı kredilerde Hazine garanti oranı yüzde 100’e çıkarıldı.

Hurriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisinin yüzde 100 olarak sağlanması esas olacak. Daha önce bazı kriterler dikkate alınarak anlaşma tutarının en fazla yüzde 95’ine kadar kısmi garanti verilebiliyordu.

Her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmayacak. Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100’üne kadar garanti verilebilecek.

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