Kalyon Enerji’den yeni yatırım

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında 520 MWp kapasiteli Konya/Karapınar ihalesini kazandı.

Kalyon Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada ihale için en iyi teklifi verdi.

İhale kapsamında hayata geçirilecek 520 MWp kapasiteli santral, toplam 6 milyon 434 bin 883 metrekare alan üzerinde kurulacak. Santralin tahmini yıllık üretimi 1 milyon 65 bin MWh olurken, 700 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor.

Santralin 1 yıllık enerji üretimiyle yaklaşık 90 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık evsel enerji ihtiyacı karşılanacak. Kurulum aşamasında yaklaşık 1100 kişi ve işletme aşamasında yaklaşık 75 kişiyle yöre halkına istihdam olanağı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Murtaza Ata, YEKA GES gibi yarışmaların enerjide dışa bağımlılığı azaltma, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarındaki hedeflere ulaşmada büyük önem arz ettiğini belirtti.

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Kalyon Enerji olarak, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES'i hayata geçirdiklerini hatırlatan Ata, "Şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES'in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ata, "Bakanlığımız 2017 yılında başladığı modelle yerli üretimi de önceliklendiriyor. Kalyon Karapınar GES'te olduğu gibi yeni santralimizde kullanacağımız yaklaşık 870 bin adet paneli, yüzde 90’a varan yerlilik oranı ile üretim yapan Kalyon PV'den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.