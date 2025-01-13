‘Kalifiye elemanı elde tutmanın yolu iyi ücret’

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Asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin karşılanamadığını söyleyen Allıoğlu, “Kalifiye elamanların ücreti asgari ücretin üzerinde olmalı” dedi. “İşverenler her çalışana asgari ücret vererek rahatlamaya çalışıyor. Bir yiyecek sektöründe bir komi de tecrübeli bir garson da asgari ücret alıyor” diyen Allıoğlu, “Kalifiye çalışanı elde tutmanın yolu daha iyi bir ücretle mümkün. Ülkemizde alt ve orta gelir grubuna sahip insanların en büyük sorunu hayat pahalılığı. Bu kesimlerin geçim sıkıntısını gidermenin yolu daha çok üretim ve ücretlerde iyileştirmeler yapmaktan geçiyor. Bir de asgari ücretteki artışla birlikte küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmelerin üzerindeki maliyetlerin yükselmesi söz konusu. Devletin işletmeler üzerindeki bu yükün bir kısmını üstlenmesi gerekiyor, şu anda yapılan destekler yeterli değil” ifadelerine yer verdi.

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İŞ DÜNYASI TEMKİNLİ

Ekonomide 2025’e ilişkin beklentilerini açıklayan Allıoğlu, “Bu yılda piyasanın biraz daha canlanmasını, iş gücüne katılımın artmasını bekliyoruz. Yine de 2025’te iş dünyası olarak çok temkinli olmak gerektiğine inanıyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor geçecek gibi duruyor” dedi.

Ayrıca, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Allıoğlu, şöyle devam etti: “Maalesef bazı kurumlara güven kalmadı, açıklanan istatistiklere halkın inanmadığını görüyoruz. Kurumlara olan güvenin yeniden inşa edilmesi gerekli. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, ekonomik istikrar için kritik rol oynayacaktır. Bu yıl için ÖTV muafiyetli araç satışında şartlar değişti ve zorlaştı. Bu durum, bu yıl otomotiv sektöründe satışları etkileyecek gibi görünse de; faizlerin düşecek, ekonominin daha da düzelecek olması nedeniyle bir ana kırılganlık olmazsa araç satışlarının bu yıl da geçen yılki seviyelere ulaşabileceğini veya biraz üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu yıl ÖTV muafiyetli araçlardaki koşulların değişmesiyle vatandaşların elektrikli araçlara yöneleceğini düşünüyorum. Benzinli ve dizel araçların payları giderek düşerken, hibrit ve elektrikli araçların payı giderek artıyor.”