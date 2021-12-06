Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor | Ekonomi Haberleri

Brezilya’daki olumsuz iklim koşullarından etkilenen kahvenin fiyatı iki katına çıktı. Kahvenin kilosu 140 liraya fırladı.

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce kilosu 70 TL’den satılan kahve yüzde 100’lük artış ile 140 TL’den satılıyor. Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

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“BU GİDİŞLE HER GÜN BİR FİNCAN KAHVE YERİNE İKİ GÜNDE BİR KAHVE İÇECEĞİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kahveye gelen zammı değerlendiren Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Kahve şuanda yüzce 100 zamlandı. Doğadaki kuralıktan dolayı Brezilya’daki kahve çekirdeklerinin az çıkmasından dolayı yüzde 30 zam yapıldı. 15 20 gün içinde birkaç kez zam yapıldı. Bunu da herhalde dövizdeki yükselmeye bağladılar. Yani baktığımızda 2-3 ay içerisinde yüzde 100 zammı gördük. Bundan birkaç ay önce kahvenin kilosu 70 liraydı. Kahvenin şuanda kilosu 140 lira. Türk kültüründe kahve önemli bir yere sahip. Bu gidişle her gün bir fincan kahve yerine iki günde bir kahve içeceğiz gibi görünüyor. Önceden insanlar geldiklerinde yarım kilo bir kilo kahve istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

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