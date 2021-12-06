  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor
‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Sonraki Haber › Tüm kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi Tüm kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi

Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor

06.12.2021 - 17:13
Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor | Ekonomi Haberleri

Brezilya’daki olumsuz iklim koşullarından etkilenen kahvenin fiyatı iki katına çıktı. Kahvenin kilosu 140 liraya fırladı.

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce kilosu 70 TL’den satılan kahve yüzde 100’lük artış ile 140 TL’den satılıyor. Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

“BU GİDİŞLE HER GÜN BİR FİNCAN KAHVE YERİNE İKİ GÜNDE BİR KAHVE İÇECEĞİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kahveye gelen zammı değerlendiren Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Kahve şuanda yüzce 100 zamlandı. Doğadaki kuralıktan dolayı Brezilya’daki kahve çekirdeklerinin az çıkmasından dolayı yüzde 30 zam yapıldı. 15 20 gün içinde birkaç kez zam yapıldı. Bunu da herhalde dövizdeki yükselmeye bağladılar. Yani baktığımızda 2-3 ay içerisinde yüzde 100 zammı gördük. Bundan birkaç ay önce kahvenin kilosu 70 liraydı. Kahvenin şuanda kilosu 140 lira. Türk kültüründe kahve önemli bir yere sahip. Bu gidişle her gün bir fincan kahve yerine iki günde bir kahve içeceğiz gibi görünüyor. Önceden insanlar geldiklerinde yarım kilo bir kilo kahve istiyorlardı" ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7891 Değişim: 0,51%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5503 Değişim: 0,09%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
789,36 Değişim: 0,36%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.