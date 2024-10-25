Kadınların ilgi odağı markalara şok! Birleşme olmadı... Hisseler yüzde 45 düştü

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Michael Kors ve Jimmy Choo'nun ana şirketi Capri Holdings (CPRI), ABD'li bir yargıcın Coach'un sahibi Tapestry (TPR) ile bekleyen 8,5 milyar dolarlık birleşmesini engellemesinin ardından Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde hisselerinin yaklaşık yüzde 45 düştüğü görüldü.

Yahoo Finance tarafından elde edilen bir mahkeme dosyasında, ABD Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, iki moda devi arasındaki birleşmenin “erişilebilir lüks çanta pazarındaki rekabeti önemli ölçüde azaltacağını” savunarak “antitröstün moda haline geldiğine” hükmetti.

DEV MARKALAR BİRLEŞECEKTİ

Tapestry ve Capri birleşme tekliflerini geçen yıl açıklamışlardı. Birleşme, altı yüksek profilli moda markasını tek bir çatı altında bir araya getirecekti: Tapestry'nin Coach, Stuart Weitzman ve Kate Spade'i ile Capri'nin Versace, Jimmy Choo ve Michael Kors'u.

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Tapestry'nin hisseleri haberin ardından Capri'nin tersi yönde hareket ederek yaklaşık %13 oranında yükseldi.

Tapestry, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada karara itiraz etmeyi planladığını belirterek “Tapestry ve Capri, yoğun rekabetçi ve dinamik, sürekli genişleyen ve hem yerleşik oyuncular hem de yeni girenler arasında oldukça parçalı bir sektörde faaliyet göstermektedir. Hem daha düşük hem de daha yüksek fiyatlı ürünlerden kaynaklanan rekabetçi baskılarla karşı karşıyayız ve bu işlemin rekabetçi ve tüketici yanlısı olduğuna inanmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VARDI

Federal Ticaret Komisyonu Nisan ayında satın alma işlemini engellemek için harekete geçmiş ve anlaşmayı durdurmak için ihtiyati tedbir kararı talep etmişti. Bu ihtiyati tedbir kararı Perşembe günü Rochon tarafından onaylandı.

O dönemde ajans, bir birleşmenin “tüketicileri uygun fiyatlı el çantaları için rekabetten mahrum bırakacağını, saatlik çalışanların ise daha yüksek ücretler ve daha elverişli işyeri koşullarının avantajlarını kaybedeceğini” savunmuştu.

Tapestry bu iddialara karşı çıkarak, Gucci gibi Avrupa'nın baskın oyuncularına karşı rekabet edebilmek için birleşmenin gerekli olduğunu savundu.

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Karar, FTC işlemlerine devam ederken birleşmeyi engelliyor, ancak tüm taraflar davalarını FTC önünde savunma şansına sahip olacaklar.

Perşembe günkü karar öncesinde, Louis Vuitton ve Dior gibi moda markalarının sahibi olan LVMH'nin Kuzey Amerika eski başkanı Pauline Brown, Yahoo Finance'e yaptığı açıklamada FTC'nin davasını açarken “yüksek bir engelle” karşılaşacağını söyledi.