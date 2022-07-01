Kadın liderler Yunanistan’da buluştu | Ekonomi Haberleri

Natıonal of Women 2022 Liderler Lansmanı’nın ilk ayağı Yunanistan’da tamamlandı. Yunanistan Lideri ve ev sahibi Iliada Kotra’nın yanı sıra National of Women Kurucusu Dr. Tina Alton ve Türkiye Lideri Binnur Yetik’in koordinesinde gerçekleşen lansmanda, Harvard Üniversitesi Danışmanı Psikolog Gina G.Thanopulou, Mücevher Tasarımcısı Danialle Giannelli, Kimyager, Zeytinyağı Şarap Üreticisi ve Gıda Danışmanı Marinna Devetzoglu, konuşmacılar arasında yer aldı.

Yaklaşık 100 kadın katılımcının katıldığı lansmanda Nations of Women’ın kimliği, vizyonu, değerleri, hedefleri anlatılırken genişleme planları, liderlerin gelişimi, mentörlük programları, bölümler ve üyelikleri hakkında bilgiler verilip bölüm liderleri tanıtıldı. İlki komşu ülke Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan organizasyon, lansman yapacak diğer ülkeler için tecrübe oluşturdu. Kadın girişimcinin sponsor olduğu, otantik doğal ürünler üretim ve uygulama merkezi “Aptiva Center” da gerçekleşen lansman gıda, kozmetik, sağlık, eğitim, danışmanlık, marka algısı ve hizmet farklılığını ortaya çıkaracak konseptte gerçekleşti. Lansman ikili iş görüşmelerinin yapılması ve iş bağlantıları kurulmasına da olanak tanıdı.

GÜÇLÜ NETWORK AĞI

Oldukça verimli bir organizasyon olduğunu dile getiren National of Women Türkiye Lideri Binnur Yetik, “Orada Türkiye ve beraberinde Mersin’i tanıtma fırsatı buldum. Diğer ülke liderleri, ev sahibi Yunanistan Lideri ve komşu ülke kadın girişimcileri Türkiye ve Mersin’le ilgili sunumları büyük ilgiyle dinledi. Türkiye Lansmanı’na Amerika, Yunanistan, İngiltere, Bulgaristan, Afrika’dan özellikle gıda, mücevher tasarımcı, eczacılık ve kozmetik dallarında faaliyet gösteren kadın girişimciler, psikoloji ve iletişim danışmanları, turizmci kadınlar, sektör temsilcileri katılacaklarını vurguladı. Kendilerini Türkiye’de de misafir etmekten büyük mutluluk duyacağım” dedi.

Türkiye’deki kadın girişimcilerin durumu hakkında bilgi verdiğini, Mersin’in potansiyel sektörlerini tanıttığını kaydeden Yetik, girişimci, yatırımcı, sosyal ve ekonomik değer yaratan tüm kadınları Mersin’e davet ettiğini bildirdi. Kadınlar arasında uluslararası alanda güçlü bir ağ kurmak istediğini vurgulayan Yetik, bunun en büyük adımını da Yunanistan’da attığını, düzenlenecek lansmanlarla bu hedefine ulaşmak için devam edeceğini söyledi. Yetik, Yunanistan’da, Mersin’in önde gelen sektörleri, potansiyeli, turizm değerleri yanında kentin coğrafi işaretli ürünü cezeryeyi de tanıttı.

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