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Kadın çiftçilere 1.6 milyon TL kredi

22.10.2022 - 09:35 | Son Güncelleme :
Kadın çiftçilere 1.6 milyon TL kredi | Ekonomi Haberleri

Tekfen Vakfı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Toros Tarım’ın 2021 ilkbaharında hayata geçirdiği “Kadın Çiftçi Kredisi” projesi, sağladığı 1.6 milyon TL kredi ile 155 kadın çiftçiye destek oldu.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dar gelirli kadın çiftçilere verilen destek, kadınların geliriyle beraber özgüvenlerinde artış sağlarken, atıl toprakların sürdürülebilir tarım teknikleriyle işlenerek tarıma kazandırılmasının da önünü açtı. ‘Kadın Çiftçi Kredisi” projesine yapılan her 1 TL’lik yatırımın 6.47 TL değerinde sosyal fayda yarattığını vurgulayan Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, projeyi geliştirmek amacıyla projeye ayrılan fonun 875 bin TL’den 1 milyon 875 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı.


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