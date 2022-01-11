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JPMorgan da Fed faiz beklentisini açıkladı

11.01.2022 - 12:37
JPMorgan da Fed faiz beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Varlık bazında ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon, Fed'den 4 faiz artırımı beklediğini duyurdu. Daha önce Goldman Sachs ekonomistleri de Fed'den 4 faiz artırımı beklediğini açıklamıştı.

JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’su olan Jamie Dimon, ABD ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dimon, ABD’nin en iyi ekonomik büyümeye yöneldiğini söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki yıl da oldukça iyi olacak"

FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

JP Morgan Chase CEO'su Dimon, yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtti. Faiz artırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" dedi ve ekledi: "Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur."

 

 


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