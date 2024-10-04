Jeff Bezos'un başarısının sırrı '1 saat kuralı' mı? Nişanlısı açıkladı, işte ünlü milyarderin sabah rutini

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Milyarderler listesinin en üst sırasındaki insanlar veya ünlü CEO'lar, başarısının sırlarından bahsederken her zaman çok çalışmayı birinci sıraya koyar. Birçok iş insanı sabah çok erken saatlerde kalkıp çalışmaya başladığını, hatta uyanmaya çalışırken bile iş maillerini cevapladıklarını beyan eder. Birçoğu da kahvaltı, sabah sporu gibi aktiviteleri bu çalışma arasında bulduğu boşluklara sıkıştırdığını itiraf eder.

BEZOS'UN 1 SAAT KURALI

Ancak Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos için durum pek öyle değil. Bloomberg milyarderler endeksine göre 205 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda olan Bezos, 2018 yılında katıldığı bir konferansta günlük rutininden bahsederken sabahları uyandıktan sonra ilk bir saat boyunca işle ilgilenmediğini ve ailesi ile evinde oyalandığını dile getirmişti. Bezos'un "oyalanmak" terimin ile ne kastettiğini ise nişanlısı Lauren Sanchez geçtiğimiz günlerde People dergisine açıkladı.

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54 yaşındaki Sanchez, sabahları uyandıktan sonra Bezos ile beraber kahve içip sohbet ettiklerini söyledi. Sanchez "Ve telefonlarımıza bakmıyoruz. Bu kesinlikle kurallardan biri" diye de ekledi.

EKRANA BAKMA SÜRESİNİ AZALTMAK BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİYOR

Bezos da daha önceki konuşmasında telefonsuz geçen sabahlar sayesinde gün boyunca enerji seviyesinin yüksek olduğunu ve işle ilgili daha iyi kararlar verdiğini belirtmişti. Bazı yapılan araştırmalar da sabahları uyanır uyanmaz ekrana bakmanın uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Stanford Üniversitesi'nden Maris Loeffler, Inc.'de haberleştirdiği bir blog yazısında, "Eğer bir sabah yatakta bir saat boyunca telefonunuzda gezinirseniz, olumsuz etkiler minimum düzeyde olacaktır. Ancak bu bir alışkanlık haline gelirse, gün geçtikçe, ay geçtikçe, bu davranış bir bedel ödetebilir" şeklinde bu konuyu açıklıyor.

Stanford'da yayımlanan blog yazısında sürekli olarak telefona bakmanın olumsuz sonuçları ilgili şu bilgiler veriliyor:

"Yetişkinlerde ekran kullanımının artmasının öğrenmeye, hafızaya ve ruh sağlığına zarar verebileceğini gösteren bir çalışma var. Günde beş saat veya daha fazla televizyon izleyen yetişkinlerin bunama veya Parkinson gibi beyinle ilgili hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren; günde iki veya daha fazla saat ekran başında vakit geçiren yetişkinlerin beyinlerindeki gri madde hacminin daha düşük olduğunu gösteren akademik çalışmalar bulunuyor."

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Beyin üzerindeki olumsuz etkilere ek olarak, aşırı ekran süresinin göz sorunları, kötü uyku ve sırt ağrısıyla da bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Tabi ki artık akıllı cihazlar ve ekranlar çağımızın bir gerçeği. Ancak uzmanlar ekran başında geçen süreyi minimuma düşürmenin sağlığımız açısından yararını sıklıkla dile getiriyor.