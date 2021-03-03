‹ Önceki Haber Türkiye Finans 2021 yılı hedeflerini açıkladı Türkiye Finans 2021 yılı hedeflerini açıkladı Sonraki Haber › Toyota'dan yeşil teknolojiler için tahvil ihracı Toyota'dan yeşil teknolojiler için tahvil ihracı

Japonya'da rekor seviyedeki bütçe taslağı onaylandı

03.03.2021 - 08:55
Japonya'da rekor seviyedeki bütçe taslağı onaylandı | Ekonomi Haberleri

Japonya'da Temsilciler Meclisi, 106,61 trilyon yenlik (1 trilyon dolar) rekor seviyedeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin), büyük sosyal yardım paketleri, savunma masrafları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kapsayan 2021 mali yılı genel bütçe taslağını kabul etti. Bu kapsamda sosyal güvenlik hizmetlerine 35,84 trilyon yen (335 milyar dolar); savunma harcamalarına 5,34 trilyon yen (49,9 milyar dolar) ayrılacak.

Kovid-19'un etkilerine karşı önlem almayı planlayan hükümet, olası ekonomik gerileme ya da sağlık krizlerine karşı kullanmak üzere 5 trilyon yeni (46 milyar dolar) kenarda tutacak. Bütçenin finanse edilmesi için 43,60 trilyon yen (408 milyar dolar) yeni tahvil ihraç edilmesi planlanıyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kyodo ajansının haberinde, ülkenin yıllık mali bütçesinin son 9 yıldır sürekli artış gösterdiğini ve son 3 yıldır 100 trilyon yen (935 milyar dolar) seviyesini aştığını kaydetti.

Şimdiye kadarki en yüksek hacimli 2021 bütçe taslağının 1 Nisan'dan önce Danışman Meclisinden (Sangiin) onay alması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 02.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3395 Değişim: -0,28%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8719 Değişim: -0,35%
Düşük 8,8690 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
408,61 Değişim: -0,38%
Düşük 408,60 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.