Japonya'da işsizlik oranı değişmedi | Ekonomi Haberleri

Japonya'da işsizlik oranı aralık ayında değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oldu.

Japonya'nın aralık ayındaki işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oldu. Japon hükümetinin dün açıkladığı veriye göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 3.0'lık tahmine karşın kasım ayındaki yüzde 2.9 seviyesi ile aynı kaldı.

Müsait işlerin başvuru yapanlara oranı ise Reuters'ın tahminleriyle örtüşerek 1.06 oldu ve geçen aya göre aynı kaldı.

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