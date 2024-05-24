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Japonya'da enflasyonun hızı yavaşladı

24.05.2024 - 10:59 | Son Güncelleme :
Japonya'da enflasyonun hızı yavaşladı | Ekonomi Haberleri

Japonya'da enflasyonun hızı Nisan ayında enerji tüketiminin düşmesiyle yavaşladı. Bu durum da Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne zaman tekrar artıracağı konusunda soru işaretlerini artırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Değişken taze gıda fiyatları hariç Japonya'daki Tüketici Fiyatları Endeksi, Nisan ayında yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam Mart ayında yüzde 2,6 idi.

Bloomberg Economics'ten Taro Kimura, verilerin muhtemelen şirketlerin durgun tüketici talebine yanıt olarak fiyat artışlarını sınırlama yönündeki hamlesini yansıttığını söyledi. Kimura "Ancak çekirdek gösterge hala Japonya Merkez Bankası'nın yüzde iki hedefinin üzerinde ve son verilerin merkez bankasını politikayı normalleştirmekten caydırması pek olası değil" dedi.

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ABD ve diğer büyük ekonomiler son yıllarda çok yüksek enflasyonla mücadele ederken, Japonya'daki fiyat artışları daha az aşırı oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın uzun süredir devam eden aşırı gevşek para politikaları, dünyanın dört numaralı ekonomisindeki durgunluğu ve deflasyonu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Ukrayna'daki savaş gibi istikrarsız, geçici faktörlerin neden olduğu enflasyonun aksine, yüzde ikilik sürdürülebilir talep odaklı enflasyonu hedefliyor.

Mart ayında kısmen hedefine ulaşılması sayesinde Japonya Merkez Bankası 2007'den bu yana ilk kez borçlanma maliyeti oranlarını artırdı.

Bazı analistler bir sonraki yükselişin yaz veya ekim aylarında gelebileceğini tahmin ediyor.


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