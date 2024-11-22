Japonya'da enflasyon geriledi

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Japonya'da enflasyonun ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında yavaşladığı, hükümetin büyük bir ekonomik teşvik paketi hazırladığı resmi verilere göre açıklandı.

Dalgalı taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayındaki yüzde 2,4'ten, Ağustos ayındaki yüzde 2,8'den geriledi.

Ancak Japonya Merkez Bankası'nın durgun ekonomiyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak on yıldan fazla bir süre önce belirlediği yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kaldı.

Japonya'da azınlık hükümetinin, iktidar partisinin 15 yılın en kötü seçim sonucunu almasının ardından tüketicilerin cebine daha fazla para koymayı amaçlayan 22 trilyon yen (140 milyar dolar) tutarındaki teşvik paketini cuma günü açıklaması bekleniyor.

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Yerel medya, teşvik paketinin enerji ve yakıt sübvansiyonlarının yanı sıra dünyanın dördüncü büyük ekonomisindeki düşük gelirli hanelere nakit yardımını da içerdiğini bildirdi.

NLI'den Taro Saito, "Enflasyonla mücadele önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte, (cari mali yılın) sonuna doğru fiyat artışlarının hızının artması bekleniyor" dedi. Saito ileride, ücret artışlarından kaynaklanan hizmet fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının, muhtemelen yenin değer kazanmasıyla oluşan mal fiyatlarındaki yavaşlamayla telafi edileceğini ve bunun da enflasyon oranının Japonya Merkez Bankası'nın yüzde iki hedefinin altına düşmesine yol açacağını da ekledi.

Bankanın hedefi, Nisan 2022'den bu yana her ay aşıldı ancak politika yapıcılar, bunun Ukrayna savaşı gibi geçici faktörlere ne ölçüde bağlı olduğunu sorguladı.

Merkez Bankası, 2007'den bu yana ilk kez Mart ayında faiz oranlarını artırmış, Temmuz ayında ise aşırı gevşek para politikalarını normalleştirme yolunda ilk adımları atmıştı.

Bir sonraki politika kararı 19 Aralık'ta açıklanacak.