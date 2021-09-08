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Japonya'da büyüme beklentisi revize edildi

08.09.2021 - 09:16
Japonya'da büyüme beklentisi revize edildi | Ekonomi Haberleri

Japonya'da ikinci çeyrek büyümesi güçlü sermaye harcamalarının desteğiyle yüzde 1.9'a yukarı revize edildi.

Japonya'da ekonominin ikinci çeyrekte kaydettiği büyüme, COVID-19 vakalarının yeniden artmasının ardından hizmet sektöründe görülen yavaşlamaya rağmen yüksek sermaye harcamalarının desteğiyle yukarı yönlü revize edildi.

Bugün yayınlanan revize edilmiş gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine göre, ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme yüzde 1.3'ten yüzde 1.9'a revize edildi. Ekonomistler ekonominin yüzde 1.6 büyümesini bekliyordu.

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçen hafta Cuma günü iktidar partisinin Eylül'de yapılacak genel başkanlık seçimlerinden çekileceğini açıklamıştı.

İktidar partisi olan Liberal Demokratların (LDP) yetkilileri, Suga'nın 29 Eylül'deki parti içi seçimlerde yeni liderler belirlenene kadar görevde kalacağını belirttiler.Bu seçimlerde rakipler dünyanın üçüncü en büyük ekonomisini canlandırma planlarını açıklayacaklar.


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