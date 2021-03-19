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Japonya Merkez Bankası para politikasını genişletti

19.03.2021 - 08:51
Japonya Merkez Bankası para politikasını genişletti | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası'nın Eylül 2016'dan bu yana ilk kez para politikasını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiği toplantıda, devlet tahvili getirilerine yönelik hedef bant artı-eksi yüzde 0,20'den, artı-eksi yüzde 0,25 bandına genişletildi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Toplantıda, Eylül 2016'dan bu yana ilk kez para politikasını kapsamlı bir şekilde değerlendiren BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu karar, 1'e karşı 8 oyla alındı.

Banka, devlet tahvili getirilerine yönelik hedef bandını artı-eksi yüzde 0,20'den, artı-eksi yüzde 0,25 bandına genişletti. Borsa yatırım fonları (ETF) alımına ilişkin 6 trilyon yenlik alım hedefini metinden çıkaran banka, yaklaşık 12 trilyon yenlik üst limiti ise korudu.

Karar metninde, BoJ'un toplantıda daha etkili ve sürdürülebilir parasal genişleme için değerlendirme yaptığı aktarılarak, "BoJ, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşmak amacıyla parasal genişlemeye sürdürülebilir bir şekilde devam edecek, ekonomik aktivite ve fiyatlardaki gelişmeler ile finansal koşullardaki gelişmelere karşı tereddüt etmeden çevik ve etkin yanıtlar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Metinde, BoJ'un, "Krediyi Teşvik Etmek İçin Faiz Planı" oluşturacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu programda, kısa vadeli politika faiz oranına bağlanacak faiz oranları, belirli bir miktar finansal kuruluşun cari hesap bakiyelerine uygulanacaktır. Öte yandan normal zamanlarda verim eğrisi kontrolünü esnek bir şekilde yapabilmek için, Banka, 10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) getiri dalgalanmalarının, hedef seviyeden yaklaşık yüzde 0,25 ile yüzde eksi 0,25 arasında olacağını açıklığa kavuşturacaktır. Aynı zamanda, gerektiğinde faiz oranlarına bir üst sınır belirlemek için güçlü bir araç olarak ardışık günler için sabit oranlı satın alma işlemleri gerçekleştirilecek."

Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanan metinde, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." denildi.

Analistler, bankanın aldığı bu kararla varlık alım programına daha fazla esneklik eklediğini belirterek, aşırı parasal genişlemenin piyasa çarpıklıkları ve banka gelirleri üzerindeki baskı gibi yan etkilerini gidermek için adımlar atıldığını söyledi.

Değişikliklerin, genişleme politikasını uzun vadede daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığına işaret eden analistler, riskli varlıkların ise gerekmesi durumunda alınacağı taahhüdünün korunduğunu vurguladı.


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