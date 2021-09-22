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Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

22.09.2021 - 09:28
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabaları desteklemek amacıyla sağlayacağı fon programının detaylarını açıkladı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, "Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

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“YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN İSE AŞAĞI YUKARI DEĞİŞMEDİ”

Metinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yurt içi ve yurt dışındaki etkilerinden dolayı birçok olumsuzluğa rağmen, Japonya ekonomisinin bir trend olarak toparlandığı belirtildi.

İhracat ve sanayi üretiminin, arz yönlü kısıtlamalardan etkilenmesine karşın artmaya devam ettiği vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

“Japonya’da ekonomik aktivite seviyesinin, ağırlıklı olarak yüz yüze hizmetler sektörü olmak üzere salgından önceki seviyelerinden daha düşük olmasının beklenmektedir. Sonraki süreçte ise aşılamadaki ilerlemeler sayesinde Kovid-19 salgınının azalan etkisi, dış talepteki artış, destekleyici finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle ekonominin iyileşmesi muhtemel. Enflasyondaki yıllık değişim oranı, Kovid-19 ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşten etkilenmesine karşın, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle sıfıra yakın oldu. Yıllık enflasyon beklentileri ise yatay seyretti. Takip eden süreçte enflasyondaki yıllık değişimin, iyileşmeye devam eden ekonomik faaliyet ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün azalmasıyla olumluya dönmesi ve ardından kademeli artması beklenmektedir.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE FON PROGRAMI

BoJ, haziran ayında duyurduğu özel finans kuruluşlarının iklim değişikliğiyle ilgili alanlardaki çeşitli çabalarını desteklemek amacıyla sağlayacağı fon programının da detaylarını açıkladı.

Buna göre, finans kuruluşlarının söz konusu fon programından faydalanması için, iklim değişikliğini ele alma çabaları hakkında belirli bir düzeyde bilgi sahibi olması gerekecek.

Japonya’nın iklim değişikliği ile mücadelesine yönelik eylemlere katkıda bulunacak bu kuruluşlara 3 farklı şekilde fon sağlanabilecek.

Bu kapsamda “yeşil krediler veya tahviller”, “iklim değişikliği çabalarıyla ilgili performans hedefi olan sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler veya tahviller” ile “geçiş finansmanı” şeklinde sağlanması kararlaştırılan bu fonlar, yen cinsinden ve sıfır faizli olacak.

İlke olarak bir yıl vadeyle sağlanması hedeflenen fon programının 2021’de başlatılması, Mart 2031’in sonuna kadar uygulanması planlanıyor.


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