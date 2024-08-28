  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Japonya faiz artırabilir
‹ Önceki Haber Bakan Bolat'tan zombi şirket açıklaması Bakan Bolat'tan zombi şirket açıklaması

Japonya faiz artırabilir

28.08.2024 - 11:55 | Son Güncelleme :
Japonya faiz artırabilir | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, enflasyonun doğru yönde hareket etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, Kofu kentinde iş insanlarıyla bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında, ekonomi ve enflasyonun merkez bankasının tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde faiz artırımlarında daha ileri adımların atılacağı sinyalini verdi.

Bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayan Himino, "Ekonomik faaliyet ve fiyatların tahminleri karşılama olasılığı varsa para politikasını ayarlayacağımız yönündeki duruşumuzda bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 17 yılın ardından ilk defa faiz artırımına giden BoJ, temmuz sonunda da politika faizini yüzde 0,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmiş, ardından toparlanma sürecine girmişti.

Piyasalarda, BoJ'dan bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor. Ancak artık bunun daha önce beklendiği gibi ekim ayında değil, aralıkta gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Japonya'dan gelen son ekonomik veriler, para otoritelerinin sağlam bir ekonomik toparlanmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde yönlendirebileceği yönündeki tahminlerini de destekliyor.

Japonya ekonomisi nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 3,1 büyüdü.

Ekonomi, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre de yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşı yüzde 0,8 genişlemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.764 Değişim: 0,15% Hacim : 28.303 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 9.736 28.08.2024 Yüksek 9.837
Açılış: 9.758
34,0419 Değişim: 0,13%
Düşük 33,9505 28.08.2024 Yüksek 34,7399
Açılış: 33,9985
38,1293 Değişim: 0,14%
Düşük 37,9997 28.08.2024 Yüksek 39,4726
Açılış: 38,0761
2.747,47 Değişim: -0,45%
Düşük 2.738,59 28.08.2024 Yüksek 2.816,28
Açılış: 2.759,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.