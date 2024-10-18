Japonya enflasyonu geriledi

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Japonya İçişleri Bakanlığı, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden Eylül'de yüzde 2,4'e gerilediğini bildirdi.

Yavaşlamaya rağmen faiz oranı, Japonya Merkez Bankası'nın durgun ekonomiyi canlandırma çabaları kapsamında on yıldan fazla bir süre önce belirlediği yüzde 2'lik hedefin üzerinde kaldı.

Banka, hedefin 2022 Nisan ayından bu yana her ay aşıldığını açıklarken bunun ne kadarının Ukrayna savaşı gibi geçici faktörlerden kaynaklandığını sorguladı.

Capital Economics Asya-Pasifik Bölüm Başkanı Marcel Thieliant, "Elektrik sübvansiyonlarının yeniden başlaması, Eylül ayında manşet enflasyonda düşüşe neden oldu" dedi.

Thieliant, Ekim ayında çekirdek enflasyonda daha da yavaşlama öngörüsünde bulundu ancak sübvansiyonların Aralık ayına kadar tamamen kaldırılması gerektiğini, bunun da enflasyonu yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

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Japonya Merkez Bankası, 2007'den bu yana ilk kez Mart ayında faiz oranlarını artırmış, Temmuz ayında ise aşırı gevşek para politikalarını normalleştirme yolunda ilk adımları atmıştı.

Yeni Başbakan Şigeru Ishiba bu ay, faiz oranlarında başka bir artış için ortamın uygun olmadığını söyledi.

Ishiba'nın ekim ayı başında göreve gelmesinin ardından, borçlanma maliyetlerini artırmayı desteklediği yönündeki algılar ve vergileri artırabileceği ihtimali, yen ve borsa oynaklığında artışa neden oldu.

Cuma sabahı 1 dolar 150 yene yükseldi.

Taze gıda ve enerji hariç tutulduğunda Japonya'da fiyatlar eylül ayında yüzde 2,1 arttı.