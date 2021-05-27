‹ Önceki Haber Dünya Bankası Rusya için büyüme beklentisini açıkladı Dünya Bankası Rusya için büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Jeff Bezos görevinden ayrılıyor Jeff Bezos görevinden ayrılıyor

Japonya’da 1500 işletme iflas etti

27.05.2021 - 08:17
Japonya’da 1500 işletme iflas etti | Ekonomi Haberleri

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre; Teikoku Databank, Şubat 2020’den bu yana iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı. Buna göre ülke genelinde iflas eden 1500 işletme arasında ilk sırada 250 firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Son bir yılda 140 inşaat firması, 89 turizm konaklama firması battı. Haberde, salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması halinde iflas oranlarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.415 Değişim: -0,84% Hacim : 17.875 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.411 27.05.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.427
8,4937 Değişim: 0,45%
Düşük 8,4264 27.05.2021 Yüksek 8,5442
Açılış: 8,4559
10,3767 Değişim: 0,59%
Düşük 10,2928 27.05.2021 Yüksek 10,4357
Açılış: 10,3157
518,07 Değişim: 0,46%
Düşük 512,99 27.05.2021 Yüksek 519,86
Açılış: 515,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.