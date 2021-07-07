Japonya 2021 büyüme beklentisini güncelledi | Ekonomi Haberleri

Japonya hükümeti mevcut mali yıl ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu.

Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'nın gayri safi milli hasılasında yüzde 3,7 büyüme bekleniyor.

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Başbakan Suga Yoşihide, büyüme oranının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeyi aşacağına inandığını belirtti. Suga Kovid-19'a karşı ülke içi aşılama oranlarının ekonominin normale dönmesini hızlandıracağını kaydetti.

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