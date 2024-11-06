Japon otomobil devi düşüşe karşın kâr tahminini değiştirmedi

Haberin Devamı

Japon otomobil devi Toyota, bu mali yılın ilk yarısında yüzde 26'lık bir düşüş kaydetmesine rağmen, Çarşamba günü yıllık net kâr tahminini değiştirmedi.

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi, araç muayene standartlarına tam olarak uyulmaması nedeniyle iç pazarındaki üretim kesintilerinin birim satışlarını etkilediğini söyledi.

Toyota'nın nisan-eylül dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,6 trilyon yene göre azalarak 1,9 trilyon yen (12,4 milyar dolar) oldu.

Şirketin ikinci çeyrek kazançları analist beklentilerinin çok altında kalsa da, şirketin tam yıl net kârının 3,57 trilyon yen olması öngörülüyor.

Açıklamada, "Kazanç gücümüzü korumak ve güçlendirmek için çaba göstereceğiz" denildi.

Mali İşler Direktörü Yoichi Miyazaki, küresel üretimin artırılmasının şirketin toparlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Miyazaki "Kısmen kapatılan ABD'deki Indiana fabrikamız geçen ay yeniden faaliyete geçti ve küresel ölçekte yıllık 10 milyon araçlık üretim hızına geri döneceğiz" dedi.

Şirket, 2024-25'in ilk yarısında birim satışların yüzde dört düştüğünü, bunun kısmen sertifika sorunlarını gidermek için üretimin durdurulmasının etkisinden kaynaklandığını belirtti.

Haziran ayında Japon hükümeti, Toyota ve rakipleri Honda, Mazda, Suzuki ve Yamaha'ya bu usulsüzlükler nedeniyle bazı araç modellerinin yurt içinde teslimatını durdurmalarını söyledi.

Otomobil üreticileri, kendi testlerinin bazı durumlarda resmi standartlardan daha sıkı olduğunu öne sürerek, araçlarının kalitesinin sorgulanmadığını ileri sürdüler.

Miyazaki, Toyota'nın yaklaşımını yeniden düşünmek için zaman ayırdığını ve grubun güvenlik ve kaliteye öncelik verebileceğini söyledi.

Toyota ayrıca Çarşamba günü, yen değerindeki dalgalanmaların "yabancı para cinsinden varlıklarda değerleme kayıplarına" yol açtığını açıkladı.

Ancak otomobil üreticisi, bu faktörün işlerde gerçek bir bozulmaya işaret etmediğini ifade etti.

Toyota, yıllık grup üretim tahminini önceki 10,95 milyon hedefinden 10,85 milyon araca düşürdü.

Şirket, içten yanmalı motorlar ve bataryaların bir araya getirildiği hibrit araçların güçlü satışları sayesinde geçen yıl rekor sonuçlar bildirmişti.