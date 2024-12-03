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Japon çelik devi Trump'ın hedefinde! 'Anlaşmaya tamamen karşıyım'

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Nippon Steel#US Steel
Japon çelik devi Trumpın hedefinde Anlaşmaya tamamen karşıyım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:36

ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, Japon çelik şirketi Nippon Steel’in ABD'li US Steel’i satın alma planını engelleyeceğini açıkladı.

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Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in US Steel şirketini satın alma planına karşı çıktığını açıkladı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada "Bir zamanlar büyük ve güçlü olan US Steel’in yabancı bir şirket, bu durumda Japonya’nın Nippon Steel’i tarafından satın alınmasına tamamen karşıyım. Başkan olarak bu anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyeceğim" dedi. 

Trump, vergi teşvikleri ve tarifeler kullanarak US Steel’i tekrar güçlü ve harika yapacağını sözlerine ekledi. 

CNBC'deki habere göre dördüncü büyük küresel çelik üreticisi Nippon Steel, geçen Aralık ayında US Steel’i satın almak için bir anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmaya hem işçi sendikaları hem de Başkan Joe Biden karşı çıktı. ABD Yabancı Yatırım Komitesi de risk gerekçesi ile anlaşmayı inceleme kararı aldı. 

US Steel 2023 yılında 15 milyon ton çelik üretirken Nippon Japan ise 43 milyon ton üretti. 

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#Trump#Nippon Steel#US Steel

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