İzmir’e ‘sürdürülebilirlik’ zirvesi: İZTO ve Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle gerçekleşecek

Haberin Devamı

4 BAŞKAN BİR ARADA

Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmesi planlanan zirvenin ilk oturumunda, İzmir’deki 4 önemli kurumun başkanı panelist olarak yer alacak. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan’ın moderatör olacağı oturumda, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda görüşlerini paylaşacak.

NELER KONUŞULACAK?

Zirvenin, ‘Karbon Emisyonlu Döneme Hazırlık’ başlıklı ikinci bölümünün moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent yapacak. Panelde Carbon Cost Consulting Kurucusu ve CEO’su Mehmet Ali Öztopçu, KMD Karbon ve Maliyet Danışmanlığı Kurucusu İlkay Yücebilgiç ve Uluslararası Ticaret Uzmanı Murat Erdoğan konuşmacı olacak.

Haberin Devamı

Programın, ‘Sürdürülebilirlik ve İzmir’ başlıklı üçüncü oturumunda İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, ‘İklim Şehir Sözleşmesi ve Misyon Şehir İzmir’ başlıklı bir sunum gerçekleştirecek, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ‘Sürdürülebilirlikte Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’ başlıklı bir konuşma yapacak.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan moderatörlüğünde gerçekleşecek, ‘Yeşil Dönüşüm’ başlıklı dördüncü oturumunda ise, Kordsa Sürdürülebi-lirlik Müdürü Birce Pirinç, Sürdürü-lebilir Kalkınma Derneği Danışma Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa yer alacak.

‘KALICI ADIMLAR ATMAMIZ ŞART’

“Sürdürülebilirlik” ve ‘yeşil dönüşüm’ kavramlarının, günümüzün en önemli ve kritik konularından biri olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci, artık sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve dünyamızın sahip olduğunu sınırlı kaynakları daha verimli kullanmak için kalıcı adımlar atmamız şart. Bu anlayışla, Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle düzenleyeceğimiz ‘Sürdürülebilirlik Zirvesi’nin İzmir iş dünyasının yeşil dönüşümüne katkıda bulunma stratejik hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalara olumlu katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.