İTO Başkanı Avdagiç'ten fikri mülkiyet mesajı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabını yayınladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, kitapta şirketlerin fikri mülkiyet stratejilerinden telif haklarına, marka tescil stratejilerinden sınai haklara kadar geniş bir bilgi birikimi sunuluyor.

Kitap iş insanı, yönetici, ekonomist, işletmeci, marka-patent vekili, AR-GE personeli, tasarımcı, mimar ve mühendis gibi hukukçu olmayanların iş yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Marka, patent, faydalı model ve tasarımlara özel olarak yer ayrılan eserde, işletmelerin kendine özgü fikri mülkiyet politikası belirlemesinin önemi ve stratejilerin "doğru bilgiyle doğru şekilde" hayata geçirilmesi vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Her işletmenin kendine özgü fikri mülkiyet politikası belirlemesi hayati önem taşıyor. Kitapla şirketlerin telif hakları, markalar ve patentler konusunda karar alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Kitapta teknik terminolojiden özenle kaçınarak herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmasına özen gösterildiği bilgisini veren Avdagiç, yenilikçi teknolojilerin üretimi, marka değerinin korunması, AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için fikri mülkiyet hususunun stratejik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Buna karşın, konunun karmaşık ve çok yönlü olması, bu derece önemli bir meselede bilgi eksikliğine sebep olabiliyor. Bilhassa teknik ve hukuki yönden baktığınızda, patent, marka ve telif başlıklarında ayrıntılara vakıf olmak hakikaten çok zor. İşte bu noktada kitabımız öyle düşünüyorum ki iş dünyasının bilgi ve deneyiminin artırılmasını sağlıyor ve önemli bir eksikliği gideriyor. Derli toplu ve bilgi kirliliğini ortadan kaldıran niteliğiyle bu yayın, kafa karşılıklarını da gideren bir rehber olacaktır."

Kitabın yazarı Cahit Suluk da çalışmanın hukukçu olmayanlara yönelik ilk fikri mülkiyet kitabı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

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"Fikri mülkiyet haklarının teknik ve hukuki nitelik taşıması, uygulamada kafa karışıklığına yol açıyor. Konunun popülaritesinin artmasına bağlı olarak her geçen gün bilgi kirliliği de artıyor. Okuyucu, bir ufuk turu yaparak konu hakkında derli toplu bir şekilde, doğru bilgi sahibi olsun istedik. Kitabı okuduktan sonra sahip olduğunuz fikri ürünlerin neler olduğu, tescil süreçleri, koruması, hatta sözleşme ve davalarla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Rakiplerinizin de haklarını fark ederek ne tür stratejiler geliştirdiğini gözlemleyeceksiniz. Kitap strateji geliştirmenize, karar süreçlerinizi yönetmenize, hatta marka-patent vekiliniz ve avukatlarınızla tartışarak yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır."