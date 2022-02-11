  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcı dostu bankalar istiyoruz
‹ Önceki Haber Perakende satış hacmi yüzde 15,5 arttı Perakende satış hacmi yüzde 15,5 arttı Sonraki Haber › Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Fed’e direniyor Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Fed’e direniyor

İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcı dostu bankalar istiyoruz

11.02.2022 - 12:07
İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcı dostu bankalar istiyoruz | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, “Her zaman söylüyorum, ‘ekonomi’ dostu iş kanunu talep ediyoruz diye. Bugün de ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın Şubat ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, özel sektörün krediye erişiminde hükümete görev düştüğü kadar bankalara da sorumluluk düştüğünü söyledi. Avdagiç, finansmana erişimi genişletecek her girişimin, Türkiye ekonomisine üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğini kaydetti. Avdagiç, “Her zaman söylüyorum, ‘ekonomi’ dostu iş kanunu talep ediyoruz diye. Bugün de ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz” dedi.

Finansman konusunda Almanya’nın sanayileşme sürecini örnek veren Avdagiç, “Unutmayalım, sanayileşme sürecine en son giren Almanlar, bugün hâlâ zirvede kalmayı başaran Alman kalitesini, Alman teknolojisini üretmişlerse, bunu sadece ne hükümetlerine ne de girişimcilerine borçluydu. Kendilerini işletmelerin ortağı olarak görev ve bu ödev ahlakıyla hareket eden bankalar sayesinde başardılar. Yeri gelmişken, bankalar başta olmak üzere bunu bir kez daha hatırlayalım” diye konuştu.

##$HABER_1473035$##

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, küresel ekonominin en büyük riskinin hâlâ Kovid-19 kaynaklı riskler olarak görüldüğünü vurguladı. Avdagiç, “Çok hızlı bulaşma kabiliyeti olan Omicron varyantı yayıldıkça, ülkeler hareketlilik kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladılar. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları ve arz kesintileri de, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere birçok büyük ekonomide, kelimenin tam anlamıyla rekor enflasyona yol açıyor” dedi.

Avdagiç, ekonomistlerin Çin'in gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan ve halen süren daralma ile özel tüketimin yavaşlamasını da, küresel ekonomide büyümeyi sınırlayabilecek riskler arasında saydıklarını kaydetti.

Avdagiç, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğinin Türkiye’de birçok ülkeye göre daha ılımlı bir seyir izlediğini belirterek, “Sanayici ve üretici üstlendiği maliyet artışlarını, elinden geldiğince ‘makul oranlarda’ perakende satış fiyatlarına yansıtmaya çalışıyor. Bunun, elbette istisnaları olabilir. Ancak iş dünyamızın büyük ekseriyeti, makuliyet içinde hareket edip, 20 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim genel beklentimiz; küresel piyasalarda girdi fiyatlarında bu yıl yaşanacak geri çekilmenin, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı yönündedir. Ayrıca, dış ticaret dengesinde yaşanacak iyileşme de TL üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Tüm bunların etkisiyle, önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışlarının makul düzeye ineceğine ve orta vadede piyasanın istikrar kazanacağına inanıyoruz.”

“POTANSİYELİMİZİ YERLİ ENERJİ SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Avdagiç, enerji kısıntılarına karşı, mevcut yenilenebilir kaynak potansiyelimiz dikkate alındığında, hem enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan sağlama, hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırma konusunda hızlanmamızın gerektiğini kaydetti.

“10 yıl öncesine göre neredeyse ikiye katlanan kurulu güçte artışın tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olması sevindirici bir gelişmedir” diyen Avdagiç, “Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 25'lerden yüzde 50'ye ulaştı. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürede, lisanslı kurulu kapasite olarak doğalgazın payı yüzde 50'lerden yüzde 28'e kadar indi. Rüzgârda kurulu gücün payı yüzde 2'den 11'i aşan seviyeye, hidrolikte de yüzde 23'lerden yüzde 34'ün üzerine çıktı. Özellikle güneş enerjisinde, daha fazla kapasite oluşturabilecek potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sonuç itibariyle son yıllarda Avrupa geneline göre çok daha büyük bir yenilenebilir kapasiteyi devreye alan Türkiye, enerjide kısa sürede dışa bağımlılığını ortadan kaldırabilecek güce sahiptir. Şimdi bu potansiyelimizi kararlı bir şekilde harekete geçirmeli, deyim yerindeyse yerli enerji seferberliğine dönüştürmeliyiz. Çünkü yenilenebilir enerjide kazanılacak ilave kapasite, enerji ithalatı faturasından kaynaklanan cari açığımızı da ortadan kaldıracaktır.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.051 Değişim: 0,61% Hacim : 32.132 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.992 11.02.2022 Yüksek 2.053
Açılış: 2.023
13,5030 Değişim: -0,09%
Düşük 13,4400 11.02.2022 Yüksek 13,5686
Açılış: 13,5151
15,3341 Değişim: -0,84%
Düşük 15,2812 11.02.2022 Yüksek 15,4711
Açılış: 15,4646
808,22 Değişim: 1,81%
Düşük 789,12 11.02.2022 Yüksek 810,84
Açılış: 793,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.