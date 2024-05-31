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İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi

31.05.2024 - 12:32 | Son Güncelleme :
İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi | Ekonomi Haberleri

İTO Başkanı Avdagiç, ilk çeyrek büyümesine ilişkin, "İhracatın büyümeye katkısının artarak devam etmesi için yılın 2'nci yarısında döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun korunması önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, "İhracatın büyümeye katkısının artarak devam etmesi için yılın 2'nci yarısında döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun korunması önem arz ediyor” yorumunu yaptı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, 2024’ün birinci çeyrek büyüme verilerinin öngörülen "dengelenme" sinyallerini verdiğini belirtti.

Avdagiç, şunları söyledi: “İlk olarak dikkatimizi çeken pozitif detay, net dış ticaretin büyümeye katkısının 1,6 puan ile yeniden pozitife dönmesi. İkinci önemli detay, sanayi ve yatırımlar kaleminin güçlü ve istikrarlı seyrini koruması. AB’deki toparlanmanın bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu iki faktörün ekonomimizi sağlıklı ve istikrarlı büyüme patikasına yerleştireceğine inanıyoruz.”

Şekib Avdagiç, ilk çeyrek büyüme verilerinde iç talebin güçlü gelmesine ilişkin olarak da, “İç talebe gelirsek evet hala güçlü, büyümeye en çok katkıyı veren alan. Ancak burada gelen öncü veriler, tüketimden tasarrufa dönüşün güçleneceği sinyalini veriyor. Gelen veriler uygulanan enflasyonla mücadele programına güç katmıştır. Öte yandan yeşil dönüşüm, sınırda vergi uygulaması gibi etkileri 2026’dan sonra göreceğiz. Bu sebeple orta uzun vadeli düşünüp yatırımlarımızı akıllıca yönlendirmemiz çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.


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