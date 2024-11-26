İtalya’nın ilk 5’indeki Kastamonulu

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TASARIMIN dünya başkenti İtalya’da Kastamonu’dan doğan bir şirketin devasa fabrikasını gezdik. Ekonomi gazetecileri olarak son dönemde yurtdışında buna benzer hikâyelere daha sık rastlar olduk. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, üretim hatları arasında dolaşırken İtalya’nın mobilya merkezi Pomposa’daki yüzde 100 geri dönüşümlü tesis sayesinde şirketin sürdürülebilirlik ve inovasyon hedeflerine bir adım daha yaklaştığını söyledi. “Bu yatırım, şirketimizin Avrupa mobilya pazarındaki stratejik konumunun güçlenmesini sağlıyor” dedikten sonra paylaştığı veriler, hedefi tutturduklarını gösteriyordu: “İtalya’da pazar payımız yüzde 15. Bu fabrikada yıllık yonga levha üretim kapasitemiz 450 bin metreküp. Ülkedeki beş büyük üreticiden biriyiz. Toplam 300 çalışanımız var. İtalya’daki en büyük Türk yatırımlarındanız.”

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‘UZUN SÜRE TAKİP ETTİK’

İtalya, Hayat Holding iştirakleri arasında yer alan Kastamonu Entegre’nin yurtdışındaki beşinci yatırımı. Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Rusya’daki yatırımların ardından İtalya’nın en büyük üçüncü yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi neden ve nasıl satın aldıklarını şöyle anlattı Haluk Yıldız:

“Avrupa’da son 15-20 yıldır büyük yatırımlar yapılmıyor. Bu yüzden satın almaya gittik. Bu tesisi aslında uzun süre takip ettik. 2008 krizinden etkilenen ve sonrasında konkordato ilan eden bir tesisti. Mahkemeden açık artırma ile satışa çıktı. İhale çıkışı 24 milyon Euro’ydu. Harçlarla birlikte satın alma 65 milyon Euro’yu geçti. Buraya ciddi yatırım yaptık. Satın alma, eksik makineleri tamamlama ve sonrasında eklenenlerle 250 milyon Euro’luk yatırım yaptık. İtalya, Orta Avrupa’ya doğru genişlemek için stratejik bir adımdı. Burası mobilya ve tasarım alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Burada var olmak, sektördeki modayı ve trendleri daha yakından takip etme olanağı sağlıyor. İtalya’daki varlığımız ayrıca mobilya üreticilerine hizmet verebilme fırsatı da sunuyor. Diğer yandan, İtalya’nın Avrupa’da yüzde 100 geri dönüşümle üretim yapan tek ülke olması ve buradaki sürdürülebilirlik sisteminin sunduğu tecrübe bizim için çok değerliydi.”

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DEVASA ATIK YIĞINLARI

Bu fabrikanın satın alınmasıyla birlikte Pomposa’da 450 bin m3, Frossasco’da 320 bin m3 yıllık üretim kapasitesine sahip iki ayrı yonga levha tesisi Kastamonu Entegre’nin bünyesine katılmış oldu. Üretim 2018’de başladı. Haluk Yıldız’ın bahsettiği yüzde 100 geri dönüştürülmüş hammaddeden üretimi, fabrika sahasında bizi bekleyen devasa atık yığınlarından anlamış olduk. Tesisteki sistem bu atıklar içindeki metal, plastik gibi ağaç ürünlerinin dışındaki malzemleri ayrıştırıyor, sonrasında ağaç ürünlerindeki nem de alınarak neredeyse bir hamur üretiliyor ve bu hamur da yonga levhaya dönüşüyor. Fabrika içinde ayrıca tasarıma göre yüzey desenleri veren kağıt kaplamalar da üretiliyor. Haluk Yıldız, yüzde 100 geri dönüşümle üretilen yonga levha teknolojisinin Avrupa’da sadece İtalya’da olduğunun altını çizerken “Bu teknolojiyi alarak Türkiye’de de Gebze ve Balıkesir’de geri dönüşüm üretim tesisi yatırıma başladık. Romanya’da da geri dönüşüm sistemini kuruyoruz” dedi.

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Haluk Yıldız

‘DEVLERİN TEDARİKÇİSİ OLDUK’

Pomposa’daki üretim tesisine İtalya mobilya üretiminin kalbinde kurulan bir tasarım ve Ar-Ge merkezini de eklediklerini belirten Haluk Yıldız, bugün gelinen noktada mutfakta Veneta Cucine, Stosa Cucine, Colombini-Febal Casa, Marinelli Cucine, IMAB gibi en büyük markaların tedarikçisi olduklarını söyledi. ‘Peki yeni bir Avrupa yatırımı akıllarda var mı’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Yakın bir zamanda değil ama Almanya’da yine buradaki örnekte olduğu gibi bir şirket var. Onu takibe aldık. Satın alma planımız da var.”

Pomposa’daki fabrikadan bugüne kadar hep İtalya içine satış yaptıklarını anlatan Yıldız, ihracatla ilgili olarak da, “Türkiye’den 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025’te İtalyan markası olarak buradan ihracata başlayacağız. Aslında İtalya’dan sonra Amerika planımız vardı. Yer de belirledik. O sırada Türkiye ve Amerika arasında yaşanan problemler ve finansmana ulaşma zorluğundan dolayı öteledik. Yatırımları Türkiye’de yaptık” ifadelerini kullandı.

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DÜNYADA 4’ÜNCÜ BÜYÜK KAPASİTE

HALUK Yıldız’ın verdiği bilgilere göre Kastamonu Entegre’nin toplam üretim kapasitesi 7.8 milyon metreküp. Yıldız, “Bu kapasite ile sektörümüzde dünyanın en büyük 4’üncü şirketiz. İtalya’nın toplam tüketimi 5 milyon metreküp. Son dört yılda yurt içinde toplam 700 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Üretimimizin yüzde 60’ı Türkiye, yüzde 40’ı yurtdışında. Ancak Türkiye’deki üretimimizin yüzde 30’unu ihraç ettiğimiz için gelirlerin yüzde 55-60’ı yurtdışından geliyor diyebiliriz. 2023 ciromuz ise 1.9 milyar dolar” şeklinde konuştu.