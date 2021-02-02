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İtalya 2020'de yüzde 8.8 daraldı

02.02.2021 - 14:16
İtalya 2020'de yüzde 8.8 daraldı | Ekonomi Haberleri

İtalya, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu krizin etkisiyle geçen yıl yüzde 8,8 küçüldü.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya ve Fransa'dan sonra Avro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi İtalya'da GSYH, Kovid-19'un etkisiyle 2020'de yüzde 8,8 azaldı.

Hükümetin yüzde 9'luk küçülme beklentisinin altında gerçekleşen 2020 daralması, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana GSYH'deki en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.

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İtalya'da GSYH, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 6,6 azaldı. ISTAT, GSYH'ye yönelik nihai verileri 1 Mart'ta yayımlayacak.

Bu arada, ISTAT'tan dün yapılan açıklamada, ülkedeki işsizliğin yüzde 9'a, genç işsizlik oranının da yüzde 29,7'ye yükseldiği belirtilmişti.


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