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İT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'na TCBM ev sahipliği yaptı

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#İSEDAK#TCMB#İİT
İT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısına TCBM ev sahipliği yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 15:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

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TCMB açıklamasında, 29-30 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen toplantının açılışının TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik ve finansal görünümün ele alındığı, İİT üyesi ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci oturumda, pandemi sonrası enflasyon dinamikleri tartışılmıştır. Söz konusu oturumda, karşılaşılan zorluklara değinilerek, merkez bankalarının belirleyebilecekleri politikalar üzerine görüş alışverişi yapılmıştır. Toplantının üçüncü oturumunda ise son dönemde yapay zeka konusunda yaşanan gelişmeler ve yapay zekanın merkez bankacılığında potansiyel kullanım alanları ele alınmıştır. Bu kapsamda, katılımcılar tarafından merkez bankalarındaki yapay zeka kullanımına ilişkin ülke tecrübeleri paylaşılmıştır."

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#İSEDAK#TCMB#İİT

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