İsviçre'den sürpriz faiz indirimi

Haberin Devamı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ülkede enflasyonun yavaşlaması nedeniyle ana faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 0,5'e çekti.

AFP'ye göre İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği ve 2024'te yüzde 1,0'a, gelecek yıl ise yüzde 1,5'e ulaşmasının tahmin edildiği belirtildi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik faaliyetin ılımlı seyretmesi nedeniyle büyümenin gelecek yıl biraz daha hızlanması bekleniyor, ancak bu durum çok az da olsa gerçekleşecek. Son aylarda ekonomik görünümle ilgili belirsizlik arttı. Özellikle ABD'deki ekonomik politikanın gelecekteki seyri hala belirsiz ve Avrupa'da da siyasi belirsizlik arttı" denildi.

Ayrıca açıklamada "Ek olarak, jeopolitik gerginlikler küresel ekonomik faaliyetin daha zayıf gelişmesine yol açabilir. Aynı şekilde, enflasyonun bazı ülkelerde beklenenden yüksek kalması ihtimali de göz ardı edilemez." diye belirtildi.