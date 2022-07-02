İsviçre’yle tahkim merkezi işbirliği | Ekonomi Haberleri

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile dünyanın saygın tahkim kurumlarından İsviçre Tahkim Derneği (ASA) İstanbul Tahkim Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen’in ev sahipliğinde düzenlenen imza seremonisine, İsviçre Tahkim Derneği’ni temsilen Genel Sekreter Korinna von Trotha ve ASA Divan Üyesi Dr. Xavier Favre-Bulle katıldı. İki tahkim merkezi arasında işbirliği sürecini başlatan protokol ISTAC Başkanı Ziya Akıncı ve ASA Genel Sekreteri Korinna von Trotha tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Akıncı, imza töreninde, “Sadece İstanbul Tahkim Merkezi için değil Türkiye için çok önemli bir gündeyiz. Bu işbirliği iki açıdan önemli; öncelikle Türk tarafların dahil olduğu uluslararası tahkimlerin hemen hemen hepsinde İsviçreli hakemler görev yapıyor. Dolayısıyla İsviçre Tahkim Merkezi ve İsviçreli hakemlerle böyle bir zeminde yakın ilişki kurmak hem İstanbul Tahkim Merkezi için hem hukuk ve iş dünyamız için çok önemli. İkinci önemli husus; İsviçre dünyanın en çok tahkim yapan ve en önemli tahkim ülkelerinden bir ve böyle bir işbirliği anlaşması imzalamamız İstanbul Tahkim Merkezi’nin uluslararası güvenilirliği ve tanınması açısından çok güzel bir gelişme olmuştur” dedi.

İsviçre Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Korinna von Trotha da İstanbul Tahkim Merkezi ile işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, kendi ülkelerinin tahkim tecrübesine ve “İsviçre tahkim ekolüne atıfta bulundu.

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