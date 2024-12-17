İsviçre ve İspanya'dan yeni büyüme tahmini

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İsviçre Maliye Bakanlığı, Avrupa'daki ekonomik ve politik belirsizliği gerekçe göstererek, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,6 'dan yüzde 1,5'e düşürdü.

Bakanlık ayrıca bu yılki büyüme tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdü.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Avrupa ekonomisindeki toparlanma zaman alıyor" ifadesini kullanırken, ekonomik ve ticaret politikalarındaki yaygın büyük belirsizlik nedeniyle uluslararası büyümenin normalleşmesinin 2026'dan önce gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.

Üç aylık sayısal verileri analiz eden bakanlık uzman grubu, 2026'da GSYH büyümesinin yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

İsviçre'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olan Almanya'nın hala zayıflık belirtileri gösterdiğini ve orada sanayi için durumun gerginliğini koruduğunu belirten bakanlık, bunun ihracata yönelik İsviçreli sanayi şirketlerini geride tutmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

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Üçüncü çeyrekte İsviçre'nin ekonomik büyümesi, Almanya'dan gelen siparişlerin azalması ve İsviçre frangının güçlenmesiyle birlikte ikinci çeyrekteki yüzde 0,4'ten yüzde 0,2'ye geriledi.

Bakanlık, 2024 enflasyon tahminini daha önce yüzde 1,2 olan seviyeden yüzde 1,1'e çekerken, 2025 tahminini ise yüzde 0,3 olarak bıraktı.

İSPANYA'DAN YENİ TAHMİN

İspanya Merkez Bankası, 29 Ekim'de yaşanan ve ülkenin son on yıllardaki en büyük sel felaketi olan sel felaketinin etkilerine rağmen 2024 büyüme tahminini Salı günü 0,3 puan artırdı.

İspanya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin dördüncü büyük ekonomisinde gayri safi yurt içi hasılanın bu yıl yüzde 3,1 büyüyeceğini, 2023'e göre ise 0,4 puan artacağını öngördü.