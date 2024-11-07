İsveç Merkez Bankası son 10 yılın en büyük faiz indirimini yaptı

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İsveç Merkez Bankası Riksbank, politika faizini normal faiz oranının iki katı olan 0,5 puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

Tüketici fiyatlarının düşmesiyle birlikte Merkez Bankası bu yıl dördüncü kez faiz indirimine gitti.

Banka yaptığı açıklamada, "Riksbank, enflasyonun düşmesi ve ekonomik faaliyetlerin zayıf kalması nedeniyle yıl boyunca para politikasını kademeli olarak gevşetti" dedi.

İsveç'te yıllık enflasyon, Temmuz ayındaki yüzde 1,9 seviyesinden Eylül ayında yüzde 1,6'ya geriledi.

İsveç İstatistik Kurumu'nun ön verilerine göre, enflasyon ekim ayında yüzde 1,6 seviyesinde kaldı.

Merkez Bankası, "Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, Aralık ayında yapılacak bir sonraki para politikası toplantısında ve 2025'in ilk yarısında politika faizinde tekrar indirime gidilebilir" açıklamasında bulunarak, Eylül ayında bildirilen tutumu yineledi.

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Riksbank, mayıs ayında sekiz yıl aradan sonra ilk faiz indirimini yaptı.

Swedbank ekonomistleri bir yorumda, "Açıkça, Riksbank zayıf reel ekonomiyi desteklemeye öncelik vermeye devam ediyor" dedi.

Komşu Norveç'te ise merkez bankası, faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,5'te sabit tutarken, enflasyonu kontrol altına alma çabaları kapsamında bu yıl muhtemelen faiz indirimine gitmeyeceğinin sinyalini verdi.