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İstihdam endeksi yüzde 8 arttı

22.02.2022 - 11:48
İstihdam endeksi yüzde 8 arttı | Ekonomi Haberleri

İstihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının son çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,8 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

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BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 39,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,6 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 32,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 32,5, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 31,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 30,5, inşaat sektöründe yüzde 29,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 45,6, inşaat sektöründe yüzde 34,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,3 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 7,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,7, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 arttı.


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