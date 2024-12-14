İşte yılbaşı bütçesi

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Yılbaşına sayılı günler kaldı, yılbaşı gecesi için plan yapanlar hazırlıklarını hızlandırdı. Kimileri evinde, kimileri de bir otel ya da restoranda yeni yıla girmek için hazırlanıyor. Bu hazırlık çarşı-pazarı da hareketlendirmiş durumda. İşletmeler yılbaşı gecesi hazırladıkları programlar için reklam ve tanıtım kampanyaları yürütüyor.

EVDE KUTLAMA 2 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Biz de yılbaşı gecesi eğlencenin maliyetini hesapladık. Her sene olduğu gibi evde kutlamanın maliyeti çok daha uygun. Evde dört kişilik bir aile için yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti en az 2 bin lirayı buluyor.

Restoranda kutlamak ise kişi başı 1500 liradan başlıyor. Menü içeriği daha zengin ve canlı müziğin de olduğu bir mekânda yeni yıla girmek için ise kişi başı ortalama 3 bin liralık bütçe ayırmak gerekiyor.

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İstanbul’da 5 yıldızlı otellerde ise kişi başı yılbaşı eğlencesinin maliyeti 4 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar çıkıyor. Pazarı değerlendirdiğimizde dışarıda bir yılbaşı eğlencesinin maliyeti bu yıl geçen seneye göre iki kattan fazla artmış durumda.

EVE HİNDİ SİPARİŞİ 3 BİN 500 TL

Yılbaşı gecesini evlerinde aileleriyle ya da arkadaşlarıyla geçirecekler için yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti farklılık göstermekle birlikte ortalama dört kişilik bir ailenin en az 2 bin TL ayırması gerekiyor. Eğer yemeği kendiniz yapmak istemezseniz, dışarıdan pişmiş alabileceğiniz 4-6 kişilik bir hindinin fiyatı, mezeleriyle birlikte 2 bin 190 ila 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Hindiye alternatif olarak tavuk tercih edenler de olabilir. Bu durumda bütün tavuk fiyatı yaklaşık 200 TL’den başlıyor, pişmiş bir şekilde sipariş verilirse de pilavlı yılbaşı tavuğu ortalama 2 bin TL’den satılıyor.

Yemeğin ardından yılbaşı pastası da kesmek istenirse 4-6 kişilik pastanın fiyatı 400 TL’den başlıyor. Yılbaşı akşamlarının bir diğer vazgeçilmezi ise kuruyemiş. Karışık kuruyemişin kilosu 450 ila 650 TL arasında değişiyor. Alkolsüz içeceklerin litre fiyatı ortalama 35 TL. Mezelerle sofra zenginleştirilmek istenirse de yaklaşık 300 gramlık meze ortalama 200 liraya geliyor.

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Yılbaşı klasiği olan tombala oyununun fiyatı da ortalama 50 TL.

Yılbaşı döneminde özellikle çocuklar ağaç süslemeyi seviyor. 150 cm’lik bir ağacın fiyatı 800 TL, 180 cm olan ise 1.000 TL’yi aşıyor, 210 cm olan da ortalama 2 bin TL. Süsler ise 20’li pakette 550 TL’den satışa sunuluyor.

Zincir marketlerde satışa sunulan en uygun yılbaşı sepetinin fiyatı bin 195 TL iken en pahalı alternatif ise 2 bin 995 TL.

RESTORANDA EN UYGUN 1500 LİRA

Restoranda yılbaşı eğlencesine katılmak isteyenler için alternatif daha çok. İstanbul’daki restoranların neredeyse hepsi yılbaşı programı sunuyor. Bulabildiğimiz en uygun bütçeli yılbaşı eğlencesinin fiyatı kişi başı 1500 TL olurken; 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Boğaz’da tekne turu organizasyonunda yeni yıla girmek istenirse fiyatlar kişi başı 4 bin liradan başlıyor tekneye ve organizasyona göre 10 bin lirayı buluyor.

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ŞEHİR DIŞINA ÇIKALIM

Yılbaşı eğlencesini minik bir tatile dönüştürmek isteyenler de var. En çok tercih edilen tatil bölgelerindeki fiyatları araştırdık.

28 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yılbaşı programlı otellerde iki kişi için fiyatlar 8 bin 500 liradan başlıyor. 5 yıldızlı otellerde ise yine iki kişi için dört günlük programın fiyatı 27 bin 600 liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkıyor.

Kıbrıs’ta dört gece, iki kişi için yılbaşı programlı otel konaklaması 31 bin 500 liradan başlayıp 150 bin liraya ulaşıyor.

Uludağ’da ise iki kişi dört gecelik konaklama 54 bin 500 liradan başlıyor, 138 bin liraya kadar varabiliyor.

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BOĞAZ’DA BİR GECE 12 BİN LİRA

Dünyanın incisi İstanbul Boğazı’nda yılbaşı kutlaması yapmak herkes için özel. Mekânlar ise şimdiden tarifelerini belirledi. Bazı mekânların kişi başı fiyatları şöyle:

Çırağan Sarayı Tuğra Restoran (gala yemeği ve canlı müzik) 12 bin TL

Çırağan Sarayı Balo Salonu (gala yemeği) 15 bin 200 TL

Raffles Otel (gala yemeği) 19 bin TL

Swiss Otel, 8 bin 950 TL’den başlıyor

Hilton Bosphorus 9 bin 500 TL,

The Peninsula’da 4 bin 800 TL

The Grand Tarabya (canlı müzik); fiyatlar 24 bin, 27 bin ve 30 bin TL şeklinde belirlenmiş

İstanbul Marriott Hotel Şişli (sanatçılı program) 15 bin ila 50 bin TL arasında.

Elite World Grand Küçükyalı, 8 bin-12 bin TL

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Pendik Green Park, 4 bin-5 bin TL arasında

Hilton Kozyatağı 4 bin 500-8 bin TL arasında

DOLANDIRICILARA DİKKAT

YILBAŞI dolandırıcıların mesai yaptığı dönemlerden biri. Restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde eğlence ve tatil mekânlarına ilişkin rezervasyonlarda artış olduğuna, bunun tüketici mağduriyetlerini beraberinde getirebileceğine dikkati çekti. Kılıç, “Özellikle otel rezervasyonu yapmadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu sözleşme dikkatle okunmalı. İptal ve değişiklik koşullarını önceden öğrenmek, oluşabilecek sorunların önüne geçebilir. Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabiliyor, bu ilanlara karşı tüketicilerimiz daha dikkatli olmalı” ifadesini kullandı.

Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğine işaret eden Kılıç, “Ekonomik çıkarların korunması ve tazmin hakkının kullanılabilmesi için belgeleri saklamak, tüketicilerin lehine olacaktır” dedi.

‘GÜVENİLİR SİTELERDEN REZERVASYON YAPTIRIN’

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı da özel günlerde bilinen işletmelerin tercih edilmesini önerdi. Karabağlı, “Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalı, işletme sahipleri ve müşterileri aynı günün sabahı rezervasyonlarını teyit etmeli. Çünkü kötü niyetli insanlar farklı isimler kullanarak rezervasyon yaptırıyor, sonra gelmeyerek işletmeye zarar veriyor” ifadelerini kullandı.