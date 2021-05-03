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İşte nisanda en çok fiyatı yükselenler ve düşenler!

03.05.2021 - 11:00
İşte nisanda en çok fiyatı yükselenler ve düşenler! | Ekonomi Haberleri

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ise patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.


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