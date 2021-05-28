İşte ekonomistlerin Türkiye için büyüme beklentisi | Ekonomi Haberleri

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

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