İşte dünyanın en pahalı otomobili | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en pahalı otomobili 1955 model bir Mercedes-Benz oldu. Alman otomotiv üreticisinden yapılan açıklamada, markanın 1955 model örneğine az rastlanır bir ‘SLR Coupe’ modelinin yaklaşık 150 milyon dolardan alıcı bulduğu kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; koleksiyon otomobillerin verilerini tutan Hagerty’e göre, Mercedes-Benz’in kendi koleksiyonunda bulunan ve özel bir açık artırmada 142 milyon dolara (135 milyon Euro) satılan SLR Coupe, dünyanın en pahalı otomobili unvanını da devralmış oldu. Dünyanın en pahalı otomobilini satın alan isim açıklanmasa da, aracın yeni sahibi adına en yüksek teklifi veren ismin İngiliz klasik otomobil satıcısı Simon Kidston olduğu iddia edildi.

1955 SLR Coupe’den önce dünyanın en pahalı otomobili unvanı 1963 model Ferrari 250 GTO’daydı. İtalyan klasik model, 2018 yılında 70 milyon dolara satılmıştı. Bu otomobilden önce ise, 2013 yılında 52 milyon dolara satılan bir başka 1963 Ferrari GTO dünyanın en pahalı otomobili unvanını taşıyordu. Mercedes’in rekor satış tutarına imza atan otomobilinin tam adı ‘300 SLR’ Uhlenhaut Coupe olarak biliniyor. Aslen bir prototip olarak geliştirilen 67 yaşındaki otomobilden dünyada yalnızca 2 adet bulunuyor.

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