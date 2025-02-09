İşte döviz zengini iller

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Türkiye’de ekonomide uygulanan politikalar Türk Lirası’na olan ilgiyi artırdı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışları 1 trilyon TL’nin altına indi. Ancak, Türkiye’de sadece 3 şehir dışında diğer iller döviz biriktirmeye devam etti. CNBC-e’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk veri tabanındaki döviz mevduatı verilerinden düzenlediği habere göre, Türkiye’de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. Verilere göre, İstanbul’da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL’lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. İstanbul’un ardından toplam döviz mevduatı bulunduran diğer şehirler ise 765 milyar 795 milyon 325 bin ile Ankara, 289 milyar 820 milyon 502 bin ile İzmir, 202 milyar 925 milyon 246 bin ile Antalya geliyor.

BATMAN ZİRVEDE

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Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı en çok Batman’da arttı. 2024 yılında toplam 9 milyar 640 milyon 849 bin TL’lik döviz mevduatına sahip olan Batman’da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı 14 bin 729 TL oldu. Batman’da bu tutar 2023 yılında 9 bin 793 TL olurken, son bir senede döviz mevduatı yüzde 50.41 oranında artış gösterdi. Batman, son bir yıllık artışa bakıldığında zirvede yer alıyor. Batman’ın ardından yüzde 48.77 ile Ardahan ve üçüncü sırada ise yüzde 44.09 ile Bilecik geliyor.

EN ÇOK İSTANBUL EN AZ HAKKÂRİ’DE

TÜİK’in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul’da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı da 2024’te 164 bin 11 TL oldu. Bu tutar 2023 yılında 155 bin 324 TL olmuştu. İstanbul’da elde tutulan döviz mevduatının oranı son bir senede yüzde 5.59 artış gösterdi. Bu alanda İstanbul’un ardından 130 bin 592 TL ile Ankara gelirken, üçüncü sırada ise 74 bin 547 TL ile Antalya yer alıyor.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari’de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL şeklinde. Bu alanda Hakkari’nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak geliyor.

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ÜÇ ŞEHİRDE AZALDI

FinTürk ve TÜİK’in verileri kıyaslandığında Türkiye’de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece üç şehir bulunuyor. Siirt’te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL’lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17.91’lik düşüşle 7 bin 736 TL’ye geriledi. Bu alanda Siirt’in hemen ardından yüzde 4.8’lik düşüşle Yalova ve yüzde 3.29’luk düşüşle Hatay geliyor.