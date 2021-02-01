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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.02.2021 - 12:48
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 artarken; geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 15,05, bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 17,75 olarak gerçekleşti.

Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakımda yüzde 9,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,79, ev eşyasında yüzde 2,36, konutta yüzde 1,23, gıdada yüzde 0,68, diğer harcamalarda yüzde 0,26 ve kültür eğitim ve eğlencede yüzde 0,02 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatlar giyimde yüzde 4,09 azaldı.

Toptan fiyatlar ise ocakta bir önceki aya kıyasla, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,25, mensucat grubunda yüzde 1,42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,46 ve madenler grubunda yüzde 0,07, artış kaydetti.


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