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İstanbul'daki taksilerin rengi değişiyor

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#İstanbul#Uygulama
İstanbuldaki taksilerin rengi değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:30

İstanbul'da yakında yollara çıkması beklenen uygulama tabanlı 2500 ticari taksi için yeni renkler belirleniyor. Boya yerine folyo kaplama ile tasarım yapılacak olan araçlar için 5 seçenekli anket açıldı.

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İstanbul'da faaliyete geçmesi beklenen 2500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

5 farklı tasarım gerçekleştirildi ve tasarımlarda ana renk olarak beyaz baz alındı. Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalar kapsamında Fiat Egea marka araç tercih edildi.

Altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasının ardından İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlaması bekleniyor.

TASARIMLARDA TEPE LAMBASI GÖRÜNMÜYOR

Uygulama tabanlı ticari taksilerin tasarımlarında tepe lambası görünüyor. Yoldan müşteri almayacak olduklarından tepe lambası kullanımına da gerek olmayabiliyor.

ANKETLE SEÇİLECEK

Taksilerin tasarımları İBB'nin açtığı anket neticesinde ortaya çıkan sonuca göre belirlenecek.

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İŞTE YENİ TASARIMLAR

İstanbuldaki taksilerin rengi değişiyor


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#Taksi#İstanbul#Uygulama

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