İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam

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Dün toplanan UKOME’de zammı yetersiz bulan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ret oyu kullandı.

İstanbul’da 18 Ocak’tan itibaren geçerli olacak zamlı tarifeye göre, tam İstanbulkart ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci İstanbulkart ücreti 9.76 liradan 13.18 liraya, tam mavi kart aylık ücreti bin 570 liradan 2 bin 120 liraya, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381 liraya, Marmaray tam parkur ücreti 44.27 liradan 59.76 liraya, Metrobüs tam parkur ücreti 29.69 liradan 40.08 liraya çıktı. Deniz yolu taşımacılığında ise Üsküdar–Eminönü arası tam bilet fiyatı 25.33 liradan 34.20 liraya, Kadıköy–Eminönü 28.23 liradan 28.11 liraya, Kadıköy–Beşiktaş 28.23 liradan 38.11 liraya, Bostancı–Adalar da 100.45 liraya yükseltildi.

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TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 42 TL’YE YÜKSELDİ

ZAMLI tarifeye göre, sarı taksi açılış ücreti 30 liradan 42 liraya, sarı taksi minimum yolculuk (indi bindi) ücreti 100 liradan 135 liraya, minibüs en kısa mesafe ücreti 18 liradan 25 liraya, öğrenci tarifesi ise 12 liradan 16 liraya yükseltildi.