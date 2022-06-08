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İstanbul Havalimanı’ndan 22 milyar Euro gelir

08.06.2022 - 09:06
İstanbul Havalimanı’ndan 22 milyar Euro gelir | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’dan tarifeli uçakla geldiği İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında dile getirdiği İstanbul Havalimanı iddialarını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

“Bunları onlarca kez yalanladık fakat onlar bu yalanları söylemekten bıkmadılar. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler tamamen kamuya açık ihalelerdir. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız.

22 MİLYAR EURO GELİR

Bugünkü rakamlar tamamen uydurmadır. 22 milyar rakamı konuşuluyor. İstanbul Havalimanı’ndan 22 milyar euro artı KDV devlete gelir akışı sağlanacaktır.

DEVLET AKLI VAR

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı ülkemizin kıymetli iki projesi. Kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Atatürk Havalimanı; muhteşem bir arazide Millet Bahçesi olarak yine İstanbullulara hizmet verecek, onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendirilen bir devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz.”

Gazeteci, yazar Faik Kaptan, ‘Atatürk Havalimanı’nda 40 yıl’ adlı kitabını Karaismailoğlu’na hediye etti.


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