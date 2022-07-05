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İstanbul Havalimanı, Mayısta Avrupa’nın zirvesinde

05.07.2022 - 17:22
İstanbul Havalimanı, Mayısta Avrupa’nın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İGA İstanbul Havalimanı Mayıs ayında 5 milyon 600 binden fazla yolcuya hizmet vererek Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı Mayıs ayında ağırladığı 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı'nı, 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti. Twitter'dan açıklama yapan İGA CEO’su Kadri Samsunlu, "Avrupa’da Mayıs ayının birincisi. Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var” dedi.

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ülkemiz ve havayolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inciyiz. Takip eden havayolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. Günlük kaç sefer yapıyoruz?" dedi.


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