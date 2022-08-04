  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ‘İstanbul Havalimanı adından söz ettiriyor’
‹ Önceki Haber Bakan Nebati enflasyonda düşüş için net tarih verdi Bakan Nebati enflasyonda düşüş için net tarih verdi Sonraki Haber › ‘Tarımda önceliğimiz stratejik ürünler’ ‘Tarımda önceliğimiz stratejik ürünler’

‘İstanbul Havalimanı adından söz ettiriyor’

04.08.2022 - 08:42
‘İstanbul Havalimanı adından söz ettiriyor’ | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı verdiği hizmet ile adından söz ettiriyor” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, hava ulaşımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgın sonrasını planlayarak hareket ettiklerini ve yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarını aktardı.

İstanbul Havalimanı’nın, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (Eurocontrol) açıkladığı listede 2 hafta üst üste ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini koruduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Temmuz ayında İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı’nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı” dedi. Karaismailoğlu, salgın sonrası talebin artması ve yaz dönemi yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa’da havacılık sektöründe kaos yaşandığına dikkat çekerek, “Ancak Türkiye’de zamanında alınan önlemlerle böyle bir süreç yaşanmadı. İstanbul Havalimanı’nda günde 200 bin bagaj hareketliliği yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı’nda 16 dakika sürüyor. Temmuz ayında yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı’nda check-in süresi ise sadece 1 dakika. Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, verdiği hizmet ile adından söz ettiriyor” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.729 Değişim: 1,66% Hacim : 28.448 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 2.701 04.08.2022 Yüksek 2.734
Açılış: 2.701
17,9647 Değişim: 0,21%
Düşük 17,9146 04.08.2022 Yüksek 17,9906
Açılış: 17,9271
18,3016 Değişim: 0,33%
Düşük 18,2123 04.08.2022 Yüksek 18,3561
Açılış: 18,2421
1.029,72 Değişim: 1,20%
Düşük 1.016,05 04.08.2022 Yüksek 1.030,38
Açılış: 1.017,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.