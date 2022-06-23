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İstanbul Finans Merkezi Yasası çıktı

23.06.2022 - 08:49
İstanbul Finans Merkezi Yasası çıktı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasası Meclis’ten çıktı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ümraniye’de kurulan finans merkezinin yasal altyapısını oluşturan 12 maddelik düzenleme dün Genel Kurul’da kabul edildi. Yasaya göre İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, 20 yıl süreyle yönetici şirketçe gerçekleştirilecek. Katılımcı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları, tüm yetkili kurumların görev alacağı “tek durak” büroya yapılacak. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurtdışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak.

YABANCI ÇALIŞTIRMA

Yasadaki istihdam teşvikleri, son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan yurtdışındaki personelin ücret gelirlerine de uygulanacak. Merkezdeki taşınmazların kiralanmasında harç ve damga vergisi alınmayacak. İFM’de yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek.


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