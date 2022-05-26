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İstanbul’da vizyon zirvesi

26.05.2022 - 08:40
İstanbul’da vizyon zirvesi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin dünyanın liderleri arasında yer alması hedefini temellendiren, Forum İstanbul, bu yıl 21’inci kez düzenlenecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ‘2023’e Doğru, 2050 Ufku’ ana temasıyla 1-3 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak dinleyicileriyle buluşacak olan zirvede, sektörünün lider kurumlarının üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş gibi isimler de bulunuyor.

Forum İstanbul 2022 Ödül Töreni ile Forum İstanbul’un bu yılki programının detaylarının paylaşılması kapsamında düzenlenen törende konuşan, Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, “Bu yılki zirvemizde sıfır karbon hedefiyle, iklim, temiz enerji, yeşil üretim, tarım 5.0: tarım ve gıda teknolojilerinin geleceği gibi konuları masaya yatırarak tohumlar ekmenin yanı sıra Türkiye’nin dijital devrimini, ekonomide banka ve fintech’lerin yeni stratejileri üzerine yapılacak konuşmaların çıktıları ile yeni vizyonlar oluşturulması bekleniyor” dedi.

 


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