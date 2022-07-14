İstanbul’da uluslararası ‘dönüşüm’ zirvesi | Ekonomi Haberleri

Bu yıl, 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Boğaziçi Zirvesi’nin ana temasının, ‘Büyük Dönüşüm’ olacağı belirtildi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, “13’üncü zirve dünyadaki büyük dönüşümü ele alacak. Bunlar; teknolojide dönüşüm, şehirlerdeki dönüşüm, gıda arzındaki dönüşüm ve sanayideki dönüşüm. Her bir oturumda hem devletler nezdinde temsilciler hem de iş dünyasının Türk ve yabancı temsilcileri bu dönüşümlere ışık tutmaya çalışacak” diyerek, Türkiye’ye yatırım çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl 3 bin katılımcı beklediklerini söyleyen Özgencil, “Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Bakanlar olmak üzere küresel bazda toplamda 280’in üzerinde davet mektubu gönderdik. UİP olarak asıl hedefimiz davet ettiğimiz yabancı misafirlerimize ülkemizdeki yatırım ve ticaret potansiyelini yerinde göstermek ve Türkiye’ye yurt dışından gelen yatırımlara katkıda bulunmak” değerlendirmesini yaptı. Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyadan 9 Cumhurbaşkanı, 8 Başbakan, 68 Bakan, 2 Prenses ve 4 Prens ağırlayan Boğaziçi Zirvesi, Türkiye’den ve dünyadan alanının önde gelen isimleri ile birlikte dünyanın nabzını İstanbul’dan tutacak.

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